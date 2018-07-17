Семью экс-начальника ОВД «Южное Медведково» обокрали в Москве на 10 млн руб.

В полиции провели проверку и 16 июля возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность подозреваемого, ведется следствие.

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