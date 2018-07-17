Семью экс-начальника ОВД «Южное Медведково» обокрали в Москве на 10 млн руб. 

Семью полковника полиции в отставке обокрали на северо-востоке столицы на 10 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 7 июля в полицию обратился 49-летний бывший начальник ОМВД «Южное Медведково», полковник полиции в отставке, ныне работающий тренером по боксу в частной школе. «Мужчина сообщил, что в течение последнего года проживал в Таиланде, в Паттайе, а когда вернулся в Москву, то обнаружил, что из квартиры его супруги на ул. Маломосковская пропали принадлежащие ему ювелирные изделия и денежные средства. Также кто-то похитил автомобиль супруги Range Rover. Общий материальный ущерб составил около 10 млн руб.», — уточнил источник.
В полиции провели проверку и 16 июля возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность подозреваемого, ведется следствие.