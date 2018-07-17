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В Перми мошенник продал чужой автомобиль за шесть миллионов
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В Перми мошенник продал чужой автомобиль за шесть миллионов 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми осудили мужчину, который продал чужой автомобиль, заработав на этом шесть миллионов рублей.
Мужчина предложил жительнице Перми выступить посредником при получении кредитов на покупку в автосалоне дорого автомобиля. Стоимость транспортного средства класса «люкс» была значительной. Поэтому заявки подавали в несколько банков. После одобрения заявок три кредитные организации перечислили деньги автосалону. Однако на новеньком автомобиле Land Rover из салона уехала не его владелица. Тайком от женщины машину забрал посредник, который, якобы, помогал ей получать кредиты. Затем злоумышленник машину продал, а деньги, полученные за неё, присвоил.
«Также мужчина с помощью поддельных документов получил в автосалоне остаток кредитной суммы, переведённой банками. Он составил более 1,5 миллионов рублей. Так мошенник «заработал» суммарно шесть миллионов рублей», — пояснили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Пермском краевом суде.
Ленинский районный суд Перми приговорил злоумышленника к одиннадцати годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, Кировский районный суд решил взыскать в пользу потерпевшей женщины нанесённый ей ущерб. Он составил общую сумму взятых ей кредитов и госпошлину.
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