В Перми мошенник продал чужой автомобиль за шесть миллионов

Перми осудили мужчину, который продал чужой автомобиль, заработав на этом шесть миллионов рублей.

Мужчина предложил жительнице Перми выступить посредником при получении кредитов на покупку в автосалоне дорого автомобиля. Стоимость транспортного средства класса «люкс» была значительной. Поэтому заявки подавали в несколько банков. После одобрения заявок три кредитные организации перечислили деньги автосалону. Однако на новеньком автомобиле Land Rover из салона уехала не его владелица. Тайком от женщины машину забрал посредник, который, якобы, помогал ей получать кредиты. Затем злоумышленник машину продал, а деньги, полученные за неё, присвоил.

«Также мужчина с помощью поддельных документов получил в автосалоне остаток кредитной суммы, переведённой банками. Он составил более 1,5 миллионов рублей. Так мошенник «заработал» суммарно шесть миллионов рублей», — пояснили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Пермском краевом суде.