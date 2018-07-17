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В Сорочинском округе утонул мужчина в реке Самара
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В Сорочинском округе утонул мужчина в реке Самара 

АиФ-Оренбург 59 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
16 июля, поздно вечером в Сорочинском округе найдено тело мужчины.
Сотрудники МЧС извлекли труп из реки Самара в 23.00. Тело передано сотрудникам полиции.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МЧС региона.
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