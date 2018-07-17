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Труп 30-летнего мужчины нашли в подъезде дома в Самаре
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Труп 30-летнего мужчины нашли в подъезде дома в Самаре 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: ProOren
В одном из жилых домов города был обнаружен мертвым 30-летний мужчина. В правоохранительных органах не исключили вероятности того, что его смерть могла наступить насильственным путем, передает «НьюИнформ».
Страшная находка была сделана ранним утром пятницы, 13 июля. По словам местных жителей, мужчина, не подающий признаков жизни, был найден лежащим на полу около семи часов утра. При первичном осмотре тела полицейские зафиксировали на его шее след от странгуляционной борозды. В виду этого версия того, что мужчину убили, является одной из приоритетных.
Личность погибшего уже была установлена — он проживал в этом доме и не имел постоянной работы, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Решение о возбуждении дела специалисты примут после выяснения всех обстоятельств происшествия.
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