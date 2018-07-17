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Соучастницу продажи малолетней девочки в сексуальное рабство приговорили в Москве к 3,5 годам колонии
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Соучастницу продажи малолетней девочки в сексуальное рабство приговорили в Москве к 3,5 годам колонии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Суд вынес обвинительный приговор по делу приезжей из Туркменистана, принявшей участие в попытке продать малолетнюю девочку в сексуальное рабство. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«Следствием установлено, что две уроженки Челябинска, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, договорились о продаже малолетней 2004 г. рождения третьему лицу за 1,5 млн руб. Для реализации задуманного 10 января 2018 г. они прибыли в один из столичных ресторанов, где осуществили куплю-продажу малолетней с целью сексуальной эксплуатации ее лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что осужденная 1983 г. рождения являлась посредницей и вела поиск покупателя в интернете. После задержания она полностью признала вину. «Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в СК.
Ранее в январе официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что 35-летняя жительница Челябинской области вместе со своей знакомой искала через интернет состоятельного клиента, чтобы продать ему за 1,5 млн руб. право на лишение девственности своей 13-летней дочери. В одном из московских ресторанов сотрудники полиции задержали двух женщин с поличным при передаче им 1,5 млн руб. Потерпевшую девочку поместили в лечебное учреждение.
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