Суд отказал в УДО похитившему 57 млн рублей директору компании

Директор управляющей компании подал прошение об УДО, однако суд в Петрозаводске ему отказал.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, Петрозаводский городской суд отказал бывшему директору ООО «Мастер Строй-Сервис» в условно-досрочном освобождении.

Ранее мужчина был приговорен судом в Питкяранте к трем годам колонии за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.

С 2012 по 2015 год мужчина запрещал подчиненным перечислять ресурсоснабжающим организациям деньги, собранные с населения. Деньги он направлял на финансирование деятельности подконтрольных ему хозяйственных обществ. Общая сумма ущерба составила 57 миллионов рублей.

Отбыв немногим более трети назначенного наказания, осужденный обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Суд отказал ему, указав, поведение осужденного в колонии не являлось безупречным, а мер к возмещению причиненного преступлением вреда он не принял.