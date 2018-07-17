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Суд отказал в УДО похитившему 57 млн рублей директору компании
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Суд отказал в УДО похитившему 57 млн рублей директору компании 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Директор управляющей компании подал прошение об УДО, однако суд в Петрозаводске ему отказал.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, Петрозаводский городской суд отказал бывшему директору ООО «Мастер Строй-Сервис» в условно-досрочном освобождении.
Ранее мужчина был приговорен судом в Питкяранте к трем годам колонии за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.
С 2012 по 2015 год мужчина запрещал подчиненным перечислять ресурсоснабжающим организациям деньги, собранные с населения. Деньги он направлял на финансирование деятельности подконтрольных ему хозяйственных обществ. Общая сумма ущерба составила 57 миллионов рублей.
Отбыв немногим более трети назначенного наказания, осужденный обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Суд отказал ему, указав, поведение осужденного в колонии не являлось безупречным, а мер к возмещению причиненного преступлением вреда он не принял.
По материалам: ptzgovorit.ru
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