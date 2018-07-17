Череповчанин убил отца из-за квартирного вопроса

С пятого этажа столкнул своего отца 37-летний череповчанин. Причиной стали споры о квартире.

Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в городе металлургов вечером 22 августа прошлого года. Взрослый мужчина проживал со своим отцом. В тот вечер они решили устроить застолье. В ходе вечеринки подняли тему квартиры, которую старший из мужчин сдает посторонним людям, а сыну это не нравилось. Когда отец подошел к распахнутому окну, нетрезвый сын вытолкнул его.

Пенсионер упал с высоты пятого этажа, но выжил. С открытой черепно-мозговой травмой его доставили в реанимацию, но вскоре он скончался на больничной койке.

В отношении неблагодарного сына возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.