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Череповчанин убил отца из-за квартирного вопроса
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Череповчанин убил отца из-за квартирного вопроса 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
С пятого этажа столкнул своего отца 37-летний череповчанин. Причиной стали споры о квартире.
Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в городе металлургов вечером 22 августа прошлого года. Взрослый мужчина проживал со своим отцом. В тот вечер они решили устроить застолье. В ходе вечеринки подняли тему квартиры, которую старший из мужчин сдает посторонним людям, а сыну это не нравилось. Когда отец подошел к распахнутому окну, нетрезвый сын вытолкнул его.
Пенсионер упал с высоты пятого этажа, но выжил. С открытой черепно-мозговой травмой его доставили в реанимацию, но вскоре он скончался на больничной койке.
В отношении неблагодарного сына возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
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