Житель Кубани получил 100 часов работ за секс с родной несовершеннолетней сестрой

18‐летний житель Кавказского района Краснодарского края решением суда приговорён к 100 часам обязательных работ за то, что занимался сексом со своей родной 15-летней сестрой.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, интимная близость у молодых людей продолжалась около одного месяца. При этом, как заявили на суде брат и сестра всё происходило по обоюдному согласию.

Любопытно, что ранее молодой человек был уже судим. Правда, за какое преступление, не уточняется.

Другие подробности этого странного дела пока не называются.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Волгоградской области многодетный отец получил 24 года лишения свободы за сексуальное насилие над своими детьми.