Ещё
На Кубани мужчина подозревается в изнасиловании родной несовершеннолетней дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани мужчина подозревается в изнасиловании родной несовершеннолетней дочери 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Следователи регионального Управления СК РФ по Краснодарскому краю проверяют информацию об изнасиловании мужчиной несовершеннолетней дочери в Крымском районе.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, Родственники, заподозрившие неладное, написали заявление в полицию.
Согласно предварительной информации, 51-летний мужчина на протяжении длительного времени вступал в интимную связь по обоюдному согласию со своей 16-летней дочерью.
«Если факт добровольного полового сношения подтвердится, будет возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Если было сексуальное насилие — это другой состав преступления», — подчеркнули в ведомстве.
При этом родственники не верят, что девочка была согласна на близость и настаивают на том, что родной отец насиловал её.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установлении истины. С несовершеннолетней работают детские психологи и эксперты.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 18-летний житель Кавказского района Краснодарского края решением суда был приговорён к 100 часам обязательных работ за то, что занимался сексом со своей родной 15-летней сестрой.
Борьба с педофилами: Многодетный отец получил 24 года лишения свободы за сексуальное насилие над своими детьми
Свободная пресса: последние новости
Жительница Татарстана распилила бывшего мужа болгаркой ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить участницам Pussy Riot 37 тысяч евро В Петербурге внук вырвал глаза у бабушки и съел их
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам292
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство350
В ДНР впервые вынесен смертный приговор63
В России появилась новая кредитная проблема86
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня21
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение