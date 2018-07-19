На Кубани мужчина подозревается в изнасиловании родной несовершеннолетней дочери

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , Родственники, заподозрившие неладное, написали заявление в полицию.

Согласно предварительной информации, 51-летний мужчина на протяжении длительного времени вступал в интимную связь по обоюдному согласию со своей 16-летней дочерью.

«Если факт добровольного полового сношения подтвердится, будет возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Если было сексуальное насилие — это другой состав преступления», — подчеркнули в ведомстве.

При этом родственники не верят, что девочка была согласна на близость и настаивают на том, что родной отец насиловал её.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установлении истины. С несовершеннолетней работают детские психологи и эксперты.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 18-летний житель Кавказского района Краснодарского края решением суда был приговорён к 100 часам обязательных работ за то, что занимался сексом со своей родной 15-летней сестрой.

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