За избиение пенсионера саратовец приговорен к трем годам колонии 

Жителю Саратова вынесли обвинительный приговор. 30-летнего мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 162 Уголовного кодекса «разбой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, 21 мая 2018 год у входа в подъезд жилого дома на Белоглинской подсудимый напал на 81-летнего мужчину. Он отобрал у пенсионера 50 рублей, после чего нанес ему один удар рукой в правую нижнюю часть туловища.
"Подсудимый вину в суде не признал. Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — рассказали в ведомстве.