Ещё
Саратовец умер от ножевого ранения в ягодицу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовец умер от ножевого ранения в ягодицу 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Несмотря на усилия медиков, пострадавший от поножовщины скончался.
В совершении убийства подозревается 41-летний житель рабочего поселка Степное Марксовского района.
— Рано утром 15 июля 2018 года 31-летний знакомый подозреваемого пришел с друзьями в гараж к своему приятелю, — сообщили подробности кровавой драмы интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР. — Оба были пьяны. И в какой-то момент о чем-то сильно повздорили.
Неожиданно владелец гаража выхватил нож и нанес им оппоненту один удар в область
левой ягодицы. Нападавший скрылся, а раненого отвезли в больницу.
Однако пострадавший скончался в этот же день от сильной потери крови, которая произошла из-за колото-резаного ранения левой ягодицы с проникновением в брюшную полость.
Полиции удалось быстро отыскать подозреваемого в преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости Саратова: последние новости
Саратовец раскромсал ножом знакомую Житель Аткарска убил отчима из-за тарелки с едой За убийство жены саратовец получил 10,5 лет «строгача»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»278
Крымский мост закроют из-за Расторгуева36
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки404
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка64
Трампа обвинили в измене родине87
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение