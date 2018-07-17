Саратовец умер от ножевого ранения в ягодицу

Несмотря на усилия медиков, пострадавший от поножовщины скончался.

В совершении убийства подозревается 41-летний житель рабочего поселка Степное Марксовского района.

— Рано утром 15 июля 2018 года 31-летний знакомый подозреваемого пришел с друзьями в гараж к своему приятелю, — сообщили подробности кровавой драмы интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР . — Оба были пьяны. И в какой-то момент о чем-то сильно повздорили.

Неожиданно владелец гаража выхватил нож и нанес им оппоненту один удар в область

левой ягодицы. Нападавший скрылся, а раненого отвезли в больницу.

Однако пострадавший скончался в этот же день от сильной потери крови, которая произошла из-за колото-резаного ранения левой ягодицы с проникновением в брюшную полость.

Полиции удалось быстро отыскать подозреваемого в преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.