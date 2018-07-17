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Инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки на Дону
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Инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Инспектор ГИБДД подозревается в получении взятки в Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, инспектор по безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы дислоцированного в Волгодонске отделения МРЭО областной ГИБДД получил 15 тыс. рублей от гражданина за успешную сдачу им экзамена на право управления транспортом без фактической проверки знаний.
Затем подозреваемый сфальсифицировал экзаменационный лист, внеся в него недостоверные сведения об успешной сдаче взяткодателем теоретического экзамена.
В настоящее время в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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