Осужденный за покушение на дачу взятки полицейскому заплатит штраф в 200 000 рублей

Вступил в законную силу приговор Пеновского районного суда по уголовному делу в отношении местного предпринимателя, совершившего неудачную попытку дать взятку сотруднику МВД РФ

28 февраля 2018 года оперуполномоченные МВД России «Осташковский» выявили факт торговли алкоголем без лицензии в одной из торговых точек посёлка Пено Тверской области . Хозяин этого магазина попытался «договориться» с ними, чтобы скрыть правонарушение и забирать нелегальное спиртное из продажи, но безуспешно. Тогда бизнесмен пригласил полицейского в свою автомашину и положил в карман его куртки 15 тысяч рублей, с просьбой не возбуждать административного материала. Оперуполномоченный сообщил об этом факте в дежурную часть. В судебном заседании предприниматель согласился с предъявленным ему обвинением и свою вину признал полностью.

Суд признал коммерсанта виновным в совершении покушения на дачу взятки должностному лицу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Меру пресечения в отношении предпринимателя, избранную в ходе предварительного расследования дела, а именно залог в сумме 500 000 рублей, суд приговорил возвратить залогодателю