Дело об отмывании 35 миллионов рублей завершили расследовать в Краснодаре 

Краснодар. 17 июля — Новая Кубань. Организованная преступная группа вела свою деятельность с апреля 2015 года по май 2017 года. За это время доход ОПГ превысил 35 млн рублей. Организатором был Иван Харламов. Он имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях.
Создав банду, Харламов вовлек в нее своих знакомых. Члены ОПГ создавали или приобретали фиктивные фирмы. Через них обналичивали денежные средства и передавали их своим клиентам.
Установлено, что между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.
Материалы в отношении Харламова выделены в отдельное производство. Также отдельное уголовное дело было заведено в отношении женщины, которая выполняла функцию бухгалтера. Она заключила досудебное соглашение. Материалы также направлены в суд.
Шестерым членам ОПГ В зависимости от роли каждого из них инкриминируют п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.