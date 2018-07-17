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Жителя Башкирии осудили за оскорбление полицейских
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Жителя Башкирии осудили за оскорбление полицейских 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Житель Стерлибашевского района признан виновным в применение насилия, не опасного для здоровья, и публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Мужчина напал на сотрудников полиции
Дело было еще в феврале, тогда мужчина изрядно выпил в кафе, и при посетителях заведения не лестно высказался в адрес полицейских, также в адрес силовиков прозвучали слова грубой нецензурной брани, унизившие их честь и достоинство. Затем при прохождении медосвидетельствования на почве личных неприязненных отношений к сотруднику полиции он трижды ударил его по лицу. — Суд признал мужчину виновным и назначил ему окончательно наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил, — рассказал в пресс-службе Верховного суда.
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