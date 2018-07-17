Шестилетний мальчик умер от удара током в Ставрополе

Шестилетний ребёнок погиб от удара током в Ставрополе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Несчастье произошло в одном из частных домов краевой столицы 30 июня.

Бабушка включила в розетку удлинитель с повреждённой изоляцией, чтобы запустить насос. Её шестилетний внук взял поломанный прибор в руки, и мальчика ударило током. От воздействия электричества ребёнок погиб.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Бабушку мальчика подозревают в причинении смерти по неосторожности.