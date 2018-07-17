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Оренбуржца осудили за попытку убийства соседки артиллерийским снарядом
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Оренбуржца осудили за попытку убийства соседки артиллерийским снарядом 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Житель Оренбургского района решил свести счеты со скандальной соседкой и заложил в дымоход ее бани артиллерийский снаряд. Женщина вовремя обнаружила средство поражения и вытащила его из дымохода, сообщают в Оренбургском районном суде.
В ходе рассмотрения уголовного дела правоохранители установили, что в случае взрыва могла погибнуть не только женщина, но и ее дочь и проживающие поблизости соседи. Осколки артиллерийского снаряда смертельно опасны для людей, так как разлетаются на 25-30 метров.
Свою вину в преступлении обвиняемый признал лишь частично, но перед соседкой извинился. В итоге суд вынес ему обвинительный приговор за незаконное хранение боеприпасов и покушение на убийство. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В законную силу приговор еще не вступил. Адвокат подсудимого подал апелляцию на решение суда.
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