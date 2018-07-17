Ещё
Новосибирца оштрафовали за растрату казенного дизельного топлива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирца оштрафовали за растрату казенного дизельного топлива 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирец оплатил уголовный штраф за растрату дизельного топлива, совершенную с использованием своего служебного положения. В отделе судебных приставов по Новосибирскому району НСО на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с тридцатидвухлетнего гражданина уголовного штрафа и процессуальных издержек в размере 400 000 рублей.
Дело в том, что на своей работе новосибирец контролировал горюче-смазочные материалы. Вот и решил подзаработать: стал продавать излишки дизельного топлива. За это и поплатился судимостью: ему назначен уголовный штраф в качестве основного вида наказания за совершенное преступление. Но добровольно уголовный штраф мужчина выплачивать не хотел. Пока судебный пристав-исполнитель ни разъяснил гражданину последствия неуплаты в срок. Сидеть в тюрьме новосибирец не хотел еще больше, поэтому полностью погасил задолженность, сообщает УФССП по НСО.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В комнате общежития зарегистрировались 37 мигрантов В НСО предъявили обвинения за организацию массовых беспорядков В Новосибирске из винтовки расстреляли кота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»280
Крымский мост закроют из-за Расторгуева41
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки404
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка65
Трампа обвинили в измене родине90
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение