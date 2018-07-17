Новосибирца оштрафовали за растрату казенного дизельного топлива

Новосибирец оплатил уголовный штраф за растрату дизельного топлива, совершенную с использованием своего служебного положения. В отделе судебных приставов по Новосибирскому району НСО на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с тридцатидвухлетнего гражданина уголовного штрафа и процессуальных издержек в размере 400 000 рублей.

Дело в том, что на своей работе новосибирец контролировал горюче-смазочные материалы. Вот и решил подзаработать: стал продавать излишки дизельного топлива. За это и поплатился судимостью: ему назначен уголовный штраф в качестве основного вида наказания за совершенное преступление. Но добровольно уголовный штраф мужчина выплачивать не хотел. Пока судебный пристав-исполнитель ни разъяснил гражданину последствия неуплаты в срок. Сидеть в тюрьме новосибирец не хотел еще больше, поэтому полностью погасил задолженность, сообщает УФССП по НСО.