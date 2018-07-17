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Делал тайники с друзьями: житель Самары попал под суд за продажу наркотиков через интернет
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Делал тайники с друзьями: житель Самары попал под суд за продажу наркотиков через интернет 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Наркодилеры подыскивали покупателей через Сеть
В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
— Обвиняемый организовал преступную группу, в которую вовлек ещё 7 человек. Они незаконно сбывали различные наркотические средства через тайники-«закладки», подыскивая покупателей через интернет, — рассказали правоохранители.
Благодаря хитрой схеме отмывания денег самарцу почти удалось легализовать 6 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков. Он переводил деньги из электронных в безналичные, а затем в наличные. После мужчина формально передавал средства третьим лицам, но фактически распоряжался ими сам.
Уголовное дело самарца передали в федеральный суд для рассмотрения по существу. Дела, возбуждённые в отношении его соучастников, выделены в отдельные производства.
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