Делал тайники с друзьями: житель Самары попал под суд за продажу наркотиков через интернет

Наркодилеры подыскивали покупателей через Сеть

Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

— Обвиняемый организовал преступную группу, в которую вовлек ещё 7 человек. Они незаконно сбывали различные наркотические средства через тайники-«закладки», подыскивая покупателей через интернет, — рассказали правоохранители.

Благодаря хитрой схеме отмывания денег самарцу почти удалось легализовать 6 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков. Он переводил деньги из электронных в безналичные, а затем в наличные. После мужчина формально передавал средства третьим лицам, но фактически распоряжался ими сам.

Уголовное дело самарца передали в федеральный суд для рассмотрения по существу. Дела, возбуждённые в отношении его соучастников, выделены в отдельные производства.