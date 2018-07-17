Жителя Гиагинского района осудили за убийство

Гиагинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что в марте 2018 года в ст. Гиагинская местный житель в ходе ссоры со знакомым несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений потерпевший погиб.