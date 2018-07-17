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В Твери молодые люди напали на посетителя клуба, избили и сняли с потерпевшего кроссовки
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В Твери молодые люди напали на посетителя клуба, избили и сняли с потерпевшего кроссовки 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Прокуратура Центрального района Твери поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин 1998 года рождения. Их обвиняют в совершении разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также в совершении одним из подсудимых кражи одежды, находящейся на потерпевшем.
Ночью в ноябре 2017 года два молодых человека проследовали посетителя развлекательного клуба. Во дворе дома по улице Коробкова в Твери напали на него и избили. После чего обыскали потерпевшего, похитили сумку, мобильный телефон и сняли с него кроссовки. С похищенным скрылись с места происшествия.
Кроме того, один из подсудимых в октябре 2017 года украл деньги из кармана куртки, находившейся на потерпевшем.
Центральный районный суд Твери с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными и приговорил их к трем 3 и 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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