В Твери молодые люди напали на посетителя клуба, избили и сняли с потерпевшего кроссовки

Прокуратура Центрального района Твери поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин 1998 года рождения. Их обвиняют в совершении разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также в совершении одним из подсудимых кражи одежды, находящейся на потерпевшем.

Ночью в ноябре 2017 года два молодых человека проследовали посетителя развлекательного клуба. Во дворе дома по улице Коробкова в Твери напали на него и избили. После чего обыскали потерпевшего, похитили сумку, мобильный телефон и сняли с него кроссовки. С похищенным скрылись с места происшествия.

Кроме того, один из подсудимых в октябре 2017 года украл деньги из кармана куртки, находившейся на потерпевшем.