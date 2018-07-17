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Во Владимире адвокат пытался подкупить 17-летнюю потерпевшую
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Во Владимире адвокат пытался подкупить 17-летнюю потерпевшую 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор бывшему адвокату, который пытался подкупить 17-летнюю потерпевшую по делу об изнасиловании, сообщает прокуратура Владимирской области.
Суд установил, что адвокат, защищая обвиняемого в изнасиловании, хотел склонить потерпевшую изменить показания за 300 тысяч рублей. Так как он не мог общаться с ней лично, то решил привлечь свидетеля по этому делу, который поддерживал доверенные отношения с девушкой.
Сообщается, что адвокат несколько раз встречался со свидетелем и предлагал совместно осуществить свой план, однако тот не соглашался. Тогда адвокат пригрозил свидетелю возможным привлечением к уголовной ответственности по другому делу на основании заявления его подзащитного. Также злоумышленник угрожал распространением порочащей информации в интернете.
В сообщении говорится, что свидетель под давлением согласился на условия злоумышленника. Однако, получив от него 10 тысяч рублей для передачи потерпевшей, отнес деньги в полицию и сообщил о случившемся.
Осужденный в настоящее время лишен статуса адвоката. Суд приговорил его к обязательным работам на срок 400 часов. Однако в ходе рассмотрения уголовного дела судом срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, поэтому мужчина был освобожден от наказания.
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