В Туапсе женщина ударила ножницами в глаз мужу, он умер

Семейный конфликт вспыхнул, когда оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения

Туапсе женщина ударила ножницами в глаз супругу, он умер.

Следственный отдел Туапсе СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 49-летней женщины. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнему супругу.

По версии следствия, семейный конфликт вспыхнул утром 14 июля 2018 года, когда оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры женщина взяла ножницы и ударила мужа в левый глаз. Пострадавшего «скорая помощь» увезла в больницу, однако спасти его жизнь было невозможно.