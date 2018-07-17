В Туапсе женщина ударила ножницами в глаз мужу, он умер 

Семейный конфликт вспыхнул, когда оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения
В Туапсе женщина ударила ножницами в глаз супругу, он умер.
Следственный отдел Туапсе СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 49-летней женщины. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнему супругу.
По версии следствия, семейный конфликт вспыхнул утром 14 июля 2018 года, когда оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры женщина взяла ножницы и ударила мужа в левый глаз. Пострадавшего «скорая помощь» увезла в больницу, однако спасти его жизнь было невозможно.
В настоящее время подозреваемую собираются заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.