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В Туапсе женщина ударила ножницами в глаз мужу, он умер
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В Туапсе женщина ударила ножницами в глаз мужу, он умер 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Семейный конфликт вспыхнул, когда оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения
В Туапсе женщина ударила ножницами в глаз супругу, он умер.
Следственный отдел Туапсе СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 49-летней женщины. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнему супругу.
По версии следствия, семейный конфликт вспыхнул утром 14 июля 2018 года, когда оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры женщина взяла ножницы и ударила мужа в левый глаз. Пострадавшего «скорая помощь» увезла в больницу, однако спасти его жизнь было невозможно.
В настоящее время подозреваемую собираются заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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