В Вольске обнаружили тело разыскиваемого мужчины с мобильником в руке

46-летний местный житель находился без вести пропавшим в течение 20 дней. Накануне у аэродрома с помощью биллинга телефона его нашли сотрудники полиции — за прошедшее время тело успело мумифицироваться, а в руке мужчина зажал свой мобильник.

Известно, что умерший предпочитал проводить время со спиртным, а когда неожиданно бросил пить, у него появились галлюцинации. Когда он исчез из дома, в полицию обратилась сожительница.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Следствие проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает Вольск.ру.