Ещё
40 пакетиков «скорости»: в Уфе наркоторговец отправиться за решетку на семь лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

40 пакетиков «скорости»: в Уфе наркоторговец отправиться за решетку на семь лет 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
27-летнего уфимца осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Прокуратура довела дело до суда
В суде установлено, что в сентябре прошлого года мужчина был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек помещал «товар» в тайники-закладки.
Силовики нашли у парня 40 пакетиков с наркотиком «скорость» общим весом свыше 18 граммов, предназначенных для продажи наркозависимым лицам. Также полицейские изъяли электронные весы, которые задержанный использовал для расфасовки наркотиков.
— Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в республиканской прокуратуре.
ufa1.ru: последние новости
Директор фирмы из Уфы сядет за хищение 11 миллионов бюджетных рублей Дознаватель полиции подделал документы, чтобы не расследовать уголовное дело Уфимца осудили за интернет-мошенничество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»280
Крымский мост закроют из-за Расторгуева41
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки404
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка65
Трампа обвинили в измене родине90
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение