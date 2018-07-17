40 пакетиков «скорости»: в Уфе наркоторговец отправиться за решетку на семь лет

27-летнего уфимца осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Прокуратура довела дело до суда

В суде установлено, что в сентябре прошлого года мужчина был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек помещал «товар» в тайники-закладки.

Силовики нашли у парня 40 пакетиков с наркотиком «скорость» общим весом свыше 18 граммов, предназначенных для продажи наркозависимым лицам. Также полицейские изъяли электронные весы, которые задержанный использовал для расфасовки наркотиков.