40 пакетиков «скорости»: в Уфе наркоторговец отправиться за решетку на семь лет 

27-летнего уфимца осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Прокуратура довела дело до суда
В суде установлено, что в сентябре прошлого года мужчина был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек помещал «товар» в тайники-закладки.
Силовики нашли у парня 40 пакетиков с наркотиком «скорость» общим весом свыше 18 граммов, предназначенных для продажи наркозависимым лицам. Также полицейские изъяли электронные весы, которые задержанный использовал для расфасовки наркотиков.
— Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в республиканской прокуратуре.