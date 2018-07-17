В Киеве прокуратура разоблачила адвоката, вымогавшего взятку для судьи

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

«Установлено, что адвокат склонял гражданина к оказанию ему $2,5 тыс. якобы для передачи судье районного суда г. Киева для положительного рассмотрения его заявления и вынесения решения в его пользу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали адвоката после получения обусловленных средств.

Решается вопрос о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование по ч.4 ст.27, ч. 3 ст.369 УК Украины продолжается.