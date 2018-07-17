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В Киеве прокуратура разоблачила адвоката, вымогавшего взятку для судьи
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В Киеве прокуратура разоблачила адвоката, вымогавшего взятку для судьи 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.
«Установлено, что адвокат склонял гражданина к оказанию ему $2,5 тыс. якобы для передачи судье районного суда г. Киева для положительного рассмотрения его заявления и вынесения решения в его пользу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали адвоката после получения обусловленных средств.
Решается вопрос о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование по ч.4 ст.27, ч. 3 ст.369 УК Украины продолжается.
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