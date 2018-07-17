Мужчина отправился в колонию за выдуманный грабеж

Суд предупреждал его об ответственности за ложные сведения.

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которого подозревали в ложном доносе о совершении преступления.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2017 года мужчина, предупрежденный судом об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, ввел в заблуждение сотрудника органа внутренних дел и сообщил заведомо не соответствующие действительности сведения о совершенном в отношении него ограблении.

Ложное сообщение было зарегистрировано в полиции. Но в связи с ложным характером по результатам доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления.