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Мужчина отправился в колонию за выдуманный грабеж
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Мужчина отправился в колонию за выдуманный грабеж 

Карельские вести 2 часа назад
Суд предупреждал его об ответственности за ложные сведения.
Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которого подозревали в ложном доносе о совершении преступления.
Как следует из материалов дела, в ноябре 2017 года мужчина, предупрежденный судом об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, ввел в заблуждение сотрудника органа внутренних дел и сообщил заведомо не соответствующие действительности сведения о совершенном в отношении него ограблении.
Ложное сообщение было зарегистрировано в полиции. Но в связи с ложным характером по результатам доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления.
В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев 10 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По материалам: ptzgovorit.ru
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