Следственный комитет расследует дело об исчезнувшем подростке

Следственный комитет расследует дело об исчезнувшем подросткеСУ СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку по факту исчезновения 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте управления.

Напомним, 15 июля Витя Хадакович ушел из дома на улице Яблоневой и пропал. По версии следствия, подросток сказал отцу, что пошел в гости к родственникам. Однако до них мальчик так и не дошел. На следующий день отец подростка обратился в следственный комитет.

Приметы: худощавый, среднего телосложения, высокий 188 см, серо-зеленые глаза, носит очки.

В день исчезновения был одет: в синюю водолазку, светлую футболку, светло-голубые джинсы, темно-синие кроссовки.

Лицам, обладающим любой информацией о пропавшем Вите Ходаковиче, просьба сообщить ее следователям СК по телефону 8 920 069 5729.