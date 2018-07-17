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Следственный комитет расследует дело об исчезнувшем подростке
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Следственный комитет расследует дело об исчезнувшем подростке 

Нижегородская правда 49 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Следственный комитет расследует дело об исчезнувшем подросткеСУ СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку по факту исчезновения 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте управления.
Напомним, 15 июля Витя Хадакович ушел из дома на улице Яблоневой и пропал. По версии следствия, подросток сказал отцу, что пошел в гости к родственникам. Однако до них мальчик так и не дошел. На следующий день отец подростка обратился в следственный комитет.
Приметы: худощавый, среднего телосложения, высокий 188 см, серо-зеленые глаза, носит очки.
В день исчезновения был одет: в синюю водолазку, светлую футболку, светло-голубые джинсы, темно-синие кроссовки.
Лицам, обладающим любой информацией о пропавшем Вите Ходаковиче, просьба сообщить ее следователям СК по телефону 8 920 069 5729.
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