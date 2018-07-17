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В Красноярске осудили двух военнослужащих за пьянство
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В Красноярске осудили двух военнослужащих за пьянство 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Мужчинам назначили дисциплинарный арест.
Как сообщают в пресс-службе красноярского гарнизонного военного суда, виновные несли служебные обязанности в нетрезвом состоянии. После распития спиртного, прапорщик и старший сержант не смогли прийти на построение личного состава.
«Они были найдены с признаками опьянения. В тот же день военнослужащие были направлены в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования, где было установлено состояние опьянения у каждого из них», — отметили в ведомстве.
Проступок военных в профилактических целях был рассмотрен в расположении части в присутствии личного состава воинской части. Суд приговорил виновных к 10 суткам ареста. Постановления в законную силу не вступили.
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