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В Башкирии управляющая компания «обманула» поставщика энергоресурсов на 8 миллионов рублей
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В Башкирии управляющая компания «обманула» поставщика энергоресурсов на 8 миллионов рублей 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
44-летний директора одной из управляющих компаний Нефтекамска признан виновным в злоупотребление полномочиями.
Прокуроры довели дело до суда
В суде установлено, что в управлении организации находилось 8 домов, жители которых перечисляли управляющей организации плату за электрическую энергию, отопление и горячее водоснабжение. Руководство компании должно было в полном объеме направить указанную сумму поставщикам энергоресурсов. Однако фигурант уголовного дела с августа 2016 года по май 2017 года потратил часть полученных денег на другие нужды.
— В результате ресурсоснабжающим предприятиям был причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей. Впоследствии компания-поставщик электроэнергии добилась судебного решения о принудительном взыскании суммы долга, — рассказали в прокуратуре республики.
Суд назначил руководителю компании наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
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