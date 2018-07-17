В Башкирии управляющая компания «обманула» поставщика энергоресурсов на 8 миллионов рублей

44-летний директора одной из управляющих компаний Нефтекамска признан виновным в злоупотребление полномочиями.

Прокуроры довели дело до суда

В суде установлено, что в управлении организации находилось 8 домов, жители которых перечисляли управляющей организации плату за электрическую энергию, отопление и горячее водоснабжение. Руководство компании должно было в полном объеме направить указанную сумму поставщикам энергоресурсов. Однако фигурант уголовного дела с августа 2016 года по май 2017 года потратил часть полученных денег на другие нужды.

— В результате ресурсоснабжающим предприятиям был причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей. Впоследствии компания-поставщик электроэнергии добилась судебного решения о принудительном взыскании суммы долга, — рассказали в прокуратуре республики.

Суд назначил руководителю компании наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.