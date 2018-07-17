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На Северном наркоман взял женщину в заложницы и угрожал ее убить
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На Северном наркоман взял женщину в заложницы и угрожал ее убить 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Место происшествия оцепили спецслужбы
Поздно вечером, 16 июля, в Северном жилом массиве мужчина напал на прохожую и, угрожая ей ножом, взял в заложницы. ЧП произошло на улице Космонавтов,8/2. В Сети появилось видео, на котором видно, что очевидцы происшествия просят мужчину отпустить женщину. — Просто убегай, тебя никто не будет догонять. У тебя, что матери нет? Представь, что тут твоя мать сидит, — уговаривает злоумышленника один из прохожих. Как сообщает издание «Комсомольская Правда-Ростов» со ссылкой на очевидцев, нападавший был «под наркотиками» и ничего не понимал. Несчастная женщина, которую он взял в заложники, просто возвращалась домой из магазина.
— Он набросился на нее, приставил нож к горлу и стал кричать, что сейчас зарежет, — рассказали очевидцы. — Женщина выронила сумки, стояла бледная, ни живая ни мертвая. Люди вокруг кричали на него и требовали бросить нож.
Одна из ростовчанок, ставшая свидетельницей ЧП, вызвала полицию. Несмотря на то, что у девушки долго расспрашивали по телефону что и где произошло, сотрудники органов приехали довольно быстро и оцепили территорию.
— Полицейский держал мужика с ножом под прицелом, кричал, чтобы бросил холодное оружие, но тот, как-будто его не слышал. Он все время повторял, что убьет ее, но требований никаких не выдвигал, — рассказали свидетели происшествия. — Тогда полицейский выстрелил. Злоумышленник поскользнулся на мокрой после дождя земле, а женщине удалось вырваться и убежать.
В итоге преступника задержали, заложница не пострадала. В ГУ МВД по Ростовской области комментировать ЧП не стали.
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