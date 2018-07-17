На Северном наркоман взял женщину в заложницы и угрожал ее убить

Место происшествия оцепили спецслужбы

Поздно вечером, 16 июля, в Северном жилом массиве мужчина напал на прохожую и, угрожая ей ножом, взял в заложницы. ЧП произошло на улице Космонавтов,8/2. В Сети появилось видео, на котором видно, что очевидцы происшествия просят мужчину отпустить женщину. — Просто убегай, тебя никто не будет догонять. У тебя, что матери нет? Представь, что тут твоя мать сидит, — уговаривает злоумышленника один из прохожих. Как сообщает издание «Комсомольская Правда-Ростов» со ссылкой на очевидцев, нападавший был «под наркотиками» и ничего не понимал. Несчастная женщина, которую он взял в заложники, просто возвращалась домой из магазина.

— Он набросился на нее, приставил нож к горлу и стал кричать, что сейчас зарежет, — рассказали очевидцы. — Женщина выронила сумки, стояла бледная, ни живая ни мертвая. Люди вокруг кричали на него и требовали бросить нож.

Одна из ростовчанок, ставшая свидетельницей ЧП, вызвала полицию. Несмотря на то, что у девушки долго расспрашивали по телефону что и где произошло, сотрудники органов приехали довольно быстро и оцепили территорию.

— Полицейский держал мужика с ножом под прицелом, кричал, чтобы бросил холодное оружие, но тот, как-будто его не слышал. Он все время повторял, что убьет ее, но требований никаких не выдвигал, — рассказали свидетели происшествия. — Тогда полицейский выстрелил. Злоумышленник поскользнулся на мокрой после дождя земле, а женщине удалось вырваться и убежать.