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На наркомана, напавшего на Северном с ножом на пенсионерку, завели уголовное дело
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На наркомана, напавшего на Северном с ножом на пенсионерку, завели уголовное дело 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Полицейские ранили злоумышленника, чтобы спасти женщину
Житель Ростова стал фигурантом уголовного дела по статье: «Похищение человека». СКР расследует нападение на пенсионерку, которое произошло накануне вечером, 16 июля. 32-летний мужчина на улице Волкова приставил нож к горлу 63-летней женщины и пригрозил убить ее. Некоторое время злоумышленник, пребывая, по словам очевидцев, в неадекватном состоянии, таскал за собой свою жертву.
На просьбы отпустить пенсионерку, преступник не реагировал. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось стрелять. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Пенсионерка не пострадала. Как сообщает СКР по Ростовской области, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
— Установлено, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств, оружия и боеприпасов, а также кражу, — рассказали в СУ СК России по Ростовской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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