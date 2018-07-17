Забивших приятеля палкой свердловчан отправили за решетку

Суд вынес приговор двум жителям Кировграда , признав их виновными в избиении приятеля до смерти. 28-летнего подсудимого отправили в колонию строгого режима на 11 лет 6 месяцев, его 30-летний подельник проведет там же 11 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 24 июня 2017 года. Пьяные мужчины поругались со знакомым и жестоко избили его деревянной палкой, руками и ногами. С места происшествия они скрылись. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время.