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Забивших приятеля палкой свердловчан отправили за решетку
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Забивших приятеля палкой свердловчан отправили за решетку 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор двум жителям Кировграда, признав их виновными в избиении приятеля до смерти. 28-летнего подсудимого отправили в колонию строгого режима на 11 лет 6 месяцев, его 30-летний подельник проведет там же 11 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено 24 июня 2017 года. Пьяные мужчины поругались со знакомым и жестоко избили его деревянной палкой, руками и ногами. С места происшествия они скрылись. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время.
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