В Орске сутенерша пыталась подкупить полицейского

В Ленинский районный суд Орска передано уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы, которая подозревается в покушение на дачу взятки полицейскому.

По версии следователей, орчанка, подозреваемая в организации занятия проституцией, передала одному из начальников отделений уголовного розыска взятку в размере 80 тыс. рублей. Правоохранитель отказался от денег, а злоумышленница была задержана.

Кстати, уголовное дело за организацию занятия проституцией находится в стадии расследования, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.