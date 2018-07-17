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В Орске сутенерша пыталась подкупить полицейского
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В Орске сутенерша пыталась подкупить полицейского 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Ленинский районный суд Орска передано уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы, которая подозревается в покушение на дачу взятки полицейскому.
По версии следователей, орчанка, подозреваемая в организации занятия проституцией, передала одному из начальников отделений уголовного розыска взятку в размере 80 тыс. рублей. Правоохранитель отказался от денег, а злоумышленница была задержана.
Кстати, уголовное дело за организацию занятия проституцией находится в стадии расследования, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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