Подозреваемого в убийстве матери заключили под стражу в Таганроге

По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый в ходе ссоры избил свою 78-летнюю мать, от чего та скончалась.

Пытаясь скрыть преступление, мужчина расчленил тело пенсионерки, спрятал восемь пакетов с останками в лесополосе и заявил в правоохранительные органы безвестном исчезновении матери.

В настоящее время в отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).