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Подозреваемого в убийстве матери заключили под стражу в Таганроге
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Подозреваемого в убийстве матери заключили под стражу в Таганроге 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
57-летний житель Таганрога, подозреваемый в убийстве и расчленении своей матери, заключен под стражу в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый в ходе ссоры избил свою 78-летнюю мать, от чего та скончалась.
Пытаясь скрыть преступление, мужчина расчленил тело пенсионерки, спрятал восемь пакетов с останками в лесополосе и заявил в правоохранительные органы безвестном исчезновении матери.
В настоящее время в отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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