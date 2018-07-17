Уральцу грозит 5 лет тюрьмы за убийство щенка

39‐летний житель села Верхняя Пышма Свердловской области пойдет под суд за убийство своего щенка, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360».

Уголовное дело по факту происшествия уже направлено в Верхнепышминский суд, а прокуратура направила материалы дела в следственные органы с требованием дать действиям мужчины уголовно-правовую оценку.

Зимой этого года уралец решил обзавестись питомцем. Щенок, получивший кличку Зверь, не отличался спокойным нравом. Он периодически шкодил и баловался. В один прекрасный день собака устроила беспорядок на кухне. Хозяин разозлился и, не сдержав свой гнев, выбросил животное из окна четвертого этажа. Животное получило множественные травмы, оправиться от которых не смогло.

Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, — до пяти лет лишения свободы. Минимальное — от двух лет исправительных работ.