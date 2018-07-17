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На Урале будут судить мужчину, выбросившего щенка из окна
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На Урале будут судить мужчину, выбросившего щенка из окна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который выбросил щенка из окна четвертого этажа, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и увечье, совершенное с применением садистских методов».
По данным следствия, вечером 10 февраля мужчина, будучи в состоянии опьянения в своей квартире в Верхней Пышме, увидел, как его щенок устроил беспорядок на кухне, что и стало причиной агрессии.
"Из внезапно возникшей неприязни к животному, а также из хулиганских побуждений, обвиняемый выбросил своего щенка по кличке «Зверь» в открытое окно квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажного жилого дома. В результате жестокого обращения собака получила повреждения, не совместимые с жизнью животного", — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в областной прокуратуре.
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