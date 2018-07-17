Ещё
Бухгалтер из Ханты-Мансийска похитила у горадминистрации более 2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бухгалтер из Ханты-Мансийска похитила у горадминистрации более 2 млн рублей 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Главный бухгалтер МБУ «Городская централизованная библиотечная система» осуждена на полтора года исправительной колонии общего режима за хищение бюджетных средств.
Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщают в пресс-службе окружной прокуратуры, с 2010 по 2015 год женщина вносила ложные сведения о зарплате и отпускных. Таким образом, она похитила свыше 2,3 млн рублей. Этой суммы не досчиталась городская администрация.
Теперь женщина не только отсидит в тюрьме, но и должна будет возместить сумму ущерба, причиненного городу.
АиФ Югра: последние новости
В Радужном продавца осудили за продажу алкоголя детям В Сургутском районе осудили пенсионера-убийцу В столице Югры «закладчик» получил 7 лет «строгача»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»280
Крымский мост закроют из-за Расторгуева41
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки404
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка65
Трампа обвинили в измене родине90
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение