Бухгалтер из Ханты-Мансийска похитила у горадминистрации более 2 млн рублей

Главный бухгалтер МБУ «Городская централизованная библиотечная система» осуждена на полтора года исправительной колонии общего режима за хищение бюджетных средств.

Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщают в пресс-службе окружной прокуратуры, с 2010 по 2015 год женщина вносила ложные сведения о зарплате и отпускных. Таким образом, она похитила свыше 2,3 млн рублей. Этой суммы не досчиталась городская администрация.

Теперь женщина не только отсидит в тюрьме, но и должна будет возместить сумму ущерба, причиненного городу.