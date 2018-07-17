Вынесли приговор по делу о хищениях на Зеленодольском заводе им. Горького

Зеленодольский горсуд вынес приговор по делу о хищениях на судостроительном заводе.

Старшего мастера трубопроводного участка «Зеленодольского завода им. Горького» Романа Салахутдинова признали виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Его приговорили к лишению свободы на 2 года условно.

Суд установил, что в 2014 году Роман Салахутдинов путем обмана похитил 868 тыс. рублей, принадлежащих судостроительному заводу. Согласно материалам дела, он создал ООО «Факт», которое получило подряд на изготовление и монтаж трубопроводов на строящемся доке. При этом он и его сообщник систематически завышали объем выполняемых работ, приписывая в решения на выделение трудоемкости из резерва заведомо ложные сведения.