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В Красноярском крае полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии найдена пропавшая в лесу женщина
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В Красноярском крае полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии найдена пропавшая в лесу женщина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярском крае сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии была найдена женщина, которая находилась в лесу 6 дней.
В дежурную часть полиции 6 июля обратился житель с. Кытат Большеулуйского района, который сообщил, что его жена 1979 г.р. отправилась в лес собирать ягоду и не вернулась домой. Незамедлительно был создан поисковый отряд, в который вошли сотрудники полиции и группа БПЛА Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Красноярскому краю.
Поиски пропавшей женщины были затруднены сильной заболоченностью тайги, в связи с чем обследовать качественно и в полном объеме лесной массив не представилось возможным. Было принято решение об использовании беспилотного летательного аппарата. В ходе полетов в тайге тепловизером было зафиксировано движение живого объекта. Координаты данной точки были переданы сотрудникам полиции, после чего в лесной массив была направлена мобильная группа, состоящая из сотрудников уголовного розыска, участковых-уполномоченных полиции МО МВД России «Большеулуйское», а также волонтеров из числа местных жителей.
При проверке координат в лесном массиве полицейские обнаружили пропавшую женщину. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении участников поисковых мероприятий.
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