Жительницу Приангарья заподозрили в покушении на годовалого внука

Возбуждено уголовное дело против жительницы Усольского района. Ее подозревают в покушении на убийство годовалого внука.

По версии следствия, преступление было совершено 13 июля, сообщает ИА IrkutskMedia . Мать ребенка привела годовалого сына в частный дом к свекрови. После этого она со старшим ребенком уехала в райцентр. Вернувшись днем, женщина обнаружила своего сына лежащим во дворе. Мальчик получил множество ран и был госпитализирован.

Бабушка ребенка рассказала, что была пьяна и ничего не помнит.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица). Расследование продолжается.