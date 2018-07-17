Жительницу Приангарья заподозрили в покушении на годовалого внука 

Возбуждено уголовное дело против жительницы Усольского района. Ее подозревают в покушении на убийство годовалого внука.
По версии следствия, преступление было совершено 13 июля, сообщает ИА IrkutskMedia. Мать ребенка привела годовалого сына в частный дом к свекрови. После этого она со старшим ребенком уехала в райцентр. Вернувшись днем, женщина обнаружила своего сына лежащим во дворе. Мальчик получил множество ран и был госпитализирован.
Бабушка ребенка рассказала, что была пьяна и ничего не помнит.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица). Расследование продолжается.
Напомним, на прошлой неделе суд вынес приговор жителю Братска. Мужчина поджег свою супругу на глазах у семилетнего сына. От полученных ожогов женщина скончалась.