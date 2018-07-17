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Сотрудник ГУФСИН долго и разнообразно избивал подростка
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Сотрудник ГУФСИН долго и разнообразно избивал подростка 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным следствия, в ночь на 6 февраля 2018 года 22-летний сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний во дворах Дзержинского района под надуманным поводом вступил в словесную перепалку с несовершеннолетним.
Вскоре мужчина с силой толкнул подростка в грудь, отчего тот ударился спиной о припаркованный рядом автомобиль. Юноша попытался защищаться, однако обвиняемый повалил оппонента на землю, сел на него сверху и нанес не менее 15 ударов руками по лицу.
Потерпевший поднялся и попытался сбежать, но распалившийся сотрудник ГУФСИН догнал беглеца и еще три раза ударил его — по лицу и ноге. В итоге на буйного мужчину завели уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Уголовное дело передано в суд.
Ранее сотрудники ГУФСИН по НСО уже садились на скамью подсудимых. Так, всего несколько дней назад суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника дежурной части исправительной колонии №8. Офицер ГУФСИН обвинялся в получении трех взяток и драке с сотрудниками полиции.
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