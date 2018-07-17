Жителя Новобурасского района осудили за хранение марихуаны 

Житель села Тепловка Новобурасского района предстал перед судом за хранение наркотических веществ. Об этом сегодня сообщает прокуратура Саратовской области.
Установлено, что 40-летний мужчина приобрел без цели сбыта каннабис массой почти 24 грамма. Он хранил марихуану у себя дома, а также по месту своей работы.
На нарушителя было заведено уголовное дело по статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком — один год.