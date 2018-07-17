За дачу взятки полицейскому сводница пойдет под суд

Накануне прокуратура Ленинского района города Орска направило в суд обвинение в отношении местной жительницы за попытку дать взятку должностному лицу.

областной прокуратуре сообщают, что женщина была в курсе того, что в отношении нее ведется проверка: сводницу подозревали в организации занятия проституцией. Чтобы избежать уголовной ответственности, она передала начальнику уголовного розыска в качестве взятки 80 тыс. рублей. Однако полицейский отказался от вознаграждения, и взяточницу задержали на месте преступления.

Обвинительное заключение в отношении сводницы за взяточничество уже передано для рассмотрения в Ленинский районный суд города Орска. Кроме того, правоохранители завели на женщину уголовное дело за организацию проституции.

Напомним, что 44-летнюю нарушительницу задержали еще в начале июня 2018 года. Орчанка настоятельно просила полицейского принять «денежное вознаграждение». После нескольких предупреждений об уголовном наказании за такое поведение уполномоченный доложил на сводницу своему руководству.