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Ямальцу грозит до 12 лет заключения за растление несовершеннолетних
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Ямальцу грозит до 12 лет заключения за растление несовершеннолетних 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Житель Нового Уренгоя предстанет перед судом за растление несовершеннолетних. 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В качестве потерпевших по делу проходят четыре несовершеннолетних девочки.
«По данным следствия в ноябре 2017 года местный житель, подстерегая в подъезде жилого дома несовершеннолетних девочек, совершал в отношении них развратные действия без применения насилия. Все потерпевшие не достигли 16-летнего возраста», — сообщается на сайте регионального управления СКР. Сейчас материалы дела направлены в суд на рассмотрение. Добавим, санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
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