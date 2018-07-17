Ямальцу грозит до 12 лет заключения за растление несовершеннолетних

Житель Нового Уренгоя предстанет перед судом за растление несовершеннолетних. 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В качестве потерпевших по делу проходят четыре несовершеннолетних девочки.

«По данным следствия в ноябре 2017 года местный житель, подстерегая в подъезде жилого дома несовершеннолетних девочек, совершал в отношении них развратные действия без применения насилия. Все потерпевшие не достигли 16-летнего возраста», — сообщается на сайте регионального управления СКР. Сейчас материалы дела направлены в суд на рассмотрение. Добавим, санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.