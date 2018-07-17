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Афганская полиция предотвратила теракт
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Афганская полиция предотвратила теракт 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Кабул, 17 июля /Синьхуа/ — Афганская полиция в понедельник предотвратила теракт, ранив мужчину, который, предположительно, пытался совершить самоподрыв. Об этом сообщили в афганской полиции.
Официальный представитель полиции Кабула Хашмат Станимзай подтвердил СМИ, что инцидент произошел около 11 часов по местному времени в торговом районе Шахри-Нау. Согласно результатам предварительного расследования, целью атаки были собравшиеся на митинг в данном районе люди.
По словам Х. Станимзая, полицейские открыли огонь по подозреваемому и ранили его.
Как сообщили корр. Синьхуа очевидцы, после того, как полиция распознала 20-летнего подозреваемого, он отказался снять прикрепленное к телу взрывное устройство, в результате полиция открыла огонь. Все это длилось около минуты и вызывало панику среди людей. Взрывное устройство не было активировано. Помимо подозреваемого никто не пострадал.
Как сообщили местные СМИ, во время инцидента в парке в районе Шахри-Нау должен был проходить митинг сотен сторонников первого вице-президента Абдула-Рашида Дустума. После инцидента митинг был отменен.
Напомним, 15 июля террорист-смертник взорвал себя у здания Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана в Кабуле, в результате 23 человека погибли или получили ранения. —0—
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