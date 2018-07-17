Афганская полиция предотвратила теракт

Кабул , 17 июля / Синьхуа / — Афганская полиция в понедельник предотвратила теракт, ранив мужчину, который, предположительно, пытался совершить самоподрыв. Об этом сообщили в афганской полиции.

Официальный представитель полиции Кабула Хашмат Станимзай подтвердил СМИ, что инцидент произошел около 11 часов по местному времени в торговом районе Шахри-Нау. Согласно результатам предварительного расследования, целью атаки были собравшиеся на митинг в данном районе люди.

По словам Х. Станимзая, полицейские открыли огонь по подозреваемому и ранили его.

Как сообщили корр. Синьхуа очевидцы, после того, как полиция распознала 20-летнего подозреваемого, он отказался снять прикрепленное к телу взрывное устройство, в результате полиция открыла огонь. Все это длилось около минуты и вызывало панику среди людей. Взрывное устройство не было активировано. Помимо подозреваемого никто не пострадал.

Как сообщили местные СМИ, во время инцидента в парке в районе Шахри-Нау должен был проходить митинг сотен сторонников первого вице-президента Абдула-Рашида Дустума. После инцидента митинг был отменен.