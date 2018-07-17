Осуждённым в Хабаровском крае уменьшают сроки

В исправительных учреждениях Хабаровского края пересчитывают сроки отбывания наказания осуждённым. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России . В силу вступил подписанный Президентом Владимиром Путиным закон № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 УК РФ». Он изменил правила зачёта времени пребывания в СИЗО в общий срок наказания. Раньше его считали по принципу «один день в следственном изоляторе равен одному дню в колонии».

— Теперь зачёт срока будет рассчитываться по следующей схеме: один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима, двум дням в колонии-поселении. Один день под домашним арестом будет приравнен к половине дня в СИЗО, — объяснила старший инспектор пресс-службы управления ФСИН по Хабаровскому краю Екатерина Чеченец.

Новые правила не коснутся осуждённых, которые отбывают наказание в колониях строгого и особого режимов. Также на это не смогут претендовать те, кто оказался за колючей проволокой за терроризм, захват заложников, угон самолёта, судна или поезда, преступления, связанные с оборотом наркотиков в крупном и особо крупном размерах, госизмену и шпионаж.

— По предварительным расчётам в Хабаровском крае под действие данного закона подпадают порядка 1200 осуждённых, которым в судебном порядке может быть сокращён срок наказания. В состав уголовно-исполнительной системы Хабаровского края входят три исправительных колонии общего режима (ИК-3, ИК-11, ИК-12) и одна колония-поселение. В настоящее время в них содержатся около двух тысяч осуждённых, — добавила Екатерина Чеченец. — Сейчас сотрудники отдела спецучёта просматривают личные дела осуждённых и выделяют, кто попадает под новый закон о перезачёте срока наказания. Они сообщают это осуждённым. Те, в свою очередь, в индивидуальном порядке пишут ходатайства в суды. Перерасчёт должен быть осуществлён в сроки до трёх месяцев для отбывающих наказание в колониях-поселениях, и до 6 месяцев для содержащихся в колониях общего режима.

По предварительной информации, около 140 осуждённых в Хабаровском крае после перерасчёта срока и принятия соответствующего судебного решения будут сразу отпущены на свободу.