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В Новосибирске экс-сотрудник ФСИН пойдет под суд за избиение подростка
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В Новосибирске экс-сотрудник ФСИН пойдет под суд за избиение подростка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Новосибирске предстанет перед судом по обвинению в избиении подростка в ночной драке, сообщает прокуратура региона.
"Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 22-летний экс-сотрудник ГУФСИН 6 февраля 2018 года ночью во дворах Дзержинского района Новосибирска под надуманным поводом начал конфликтовать с несовершеннолетним, затем с силой толкнул его в грудь, ударил спиной о припаркованный автомобиль.
"На попытки потерпевшего защищаться, обвиняемый повалил его на землю, сел сверху и нанес не менее 15 ударов руками по лицу. Поднявшись, потерпевший попытался уйти, однако, обвиняемый проследовал за ним и нанес еще три удара по лицу и по ноге потерпевшего", — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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