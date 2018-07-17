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Сотрудник ФСИН ответит за ночное избиение подростка в Новосибирске
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Сотрудник ФСИН ответит за ночное избиение подростка в Новосибирске 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Передано в суд уголовное дело против 22-летнего сотрудника ФСИН. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, его обвиняют в избиении подростка.
По версии следствия, преступление было совершено 6 февраля текущего года, в ночное время в одном из дворов Дзержинского района Новосибирска. Обвиняемый под надуманным поводом вступил в словесный конфликт с несовершеннолетним. Потом он с силой толкнул подростка в грудь и ударил спиной о припаркованный рядом автомобиль.
Потерпевший попытался защищаться, однако сотрудник ФСИН повалил его на землю, сел сверху и нанес не меньше 15 ударов по лицу. Подросток встал и попытался уйти, однако обвиняемый догнал его и нанес еще три удара по лицу и по ноге.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленнoе причинение легкoго вреда здoровью, совершенное из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Дело передано в Дзержинский районный суд Новосибирска.
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