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В Соль-Илецке осуждены истязатели, которые утопили знакомого
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В Соль-Илецке осуждены истязатели, которые утопили знакомого 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Соль-Илецкий районный суд признал двоих местных жителей виновными в истязании, а одного из них — в убийстве.
В октябре прошлого года пьяные фигуранты дела из-за давней ссоры связали своего знакомого и вывезли к реке, где начали по очереди погружать его в воду. Через какое-то время мужчина перестал подавать признаки жизни, тогда злоумышленники сбросили его тело в другую реку.
Подсудимые признали свою вину в истязании, но не в убийстве. Суд приговорил одного из фигурантов дела к 4,5 годам лишения свободы в колонии, второго — к 10 годам и году ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
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