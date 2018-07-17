В Соль-Илецке осуждены истязатели, которые утопили знакомого

Соль-Илецкий районный суд признал двоих местных жителей виновными в истязании, а одного из них — в убийстве.

В октябре прошлого года пьяные фигуранты дела из-за давней ссоры связали своего знакомого и вывезли к реке, где начали по очереди погружать его в воду. Через какое-то время мужчина перестал подавать признаки жизни, тогда злоумышленники сбросили его тело в другую реку.

Подсудимые признали свою вину в истязании, но не в убийстве. Суд приговорил одного из фигурантов дела к 4,5 годам лишения свободы в колонии, второго — к 10 годам и году ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.